Handball (N1F). L'Entente veut gommer ses défauts

Voilà bien une première partie de saison compliquée pour l'Entente Colombelles-Troarn. Après un succès inaugural à Fleury en septembre, rien ne laissait présager que trois mois plus tard, les "jaunes" n'auraient remporté qu'un match de plus et seraient reparties bredouilles de tous leurs déplacements.

"Ce petit quelque chose"

Neuvièmes sur 12, les joueuses de Reynaldo Mazzoli sont toutefois loin d'être dans une situation désespérée. Leurs performances sont ainsi faites de beaucoup de séquences positives, comme le relève la gardienne Pauline Le Dret : "il y a de très bonnes choses mais de courtes périodes nous font perdre le match." Pour relever la tête, l'Entente va donc devoir éliminer ce "petit quelque chose" capable d'enrayer la machine, si possible dès samedi 14 décembre (18h30) sur le terrain du troisième, Serris Val Europe. "L'ambiance dans le groupe reste bonne, assure l'ailière Jeanne Godey, on reste motivées pour travailler, on l'a toujours été". L'Entente pourrait lancer 2020 sur de bonnes bases en cas de performance ce week-end.