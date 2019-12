Caen. Open de Caen : retour sur la première journée

Pour l'ouverture de cette nouvelle édition de l'Open de Caen, Mathias Bourgue (236 ATP) affrontait Tristan Lamasine (223 ATP). Lors de ce premier huitième de finale hommes, les deux joueurs ont offert aux spectateurs du Zénith de Caen une belle partie. En trois sets, Mathias Bourgue l'a emporté face à son adversaire du jour (4-6, 6-3, 6-4). Il affrontera Pierre-Hugues Herbert en quart de finale le lundi 9 décembre.

Ensuite, la locale de l'étape Salma Djoubri était opposée à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. La joueuse de 16 ans n'a rien pu faire face à la finaliste de l'édition précédente et s'est inclinée en un peu plus d'une heure (6-2, 6-4). Malgré ce revers, elle reste tout de même très heureuse de sa première apparition à l'Open de Caen : "je suis assez satisfaite, je ne pensais pas me sentir aussi bien. J'avais un peu peur au début mais j'ai eu des bonnes sensations, je suis très contente."

Caroline Garcia accrochée par Loudmilla Bencheikh

L'affiche la plus attendue de cette première journée opposait Caroline Garcia (45 WTA) à Loudmilla Bencheikh (522 WTA). Malgré une nette différence au niveau du classement mondial, la partie a été très disputée. Contre toute attente, la récente vainqueur de la Fed Cup a longtemps été bousculée par sa jeune adversaire. Garcia finit par s'imposer en trois sets (6-7, 6-2, 7-5) au bout de deux heures de jeu. Cette dernière affrontera Aliaksandra Sasnovich en finale de l'Open Féminin.

La réaction de Caroline Garcia : "Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un match simple ou compliqué. C'est mon premier match depuis un mois et je ne connaissais pas mon adversaire. Elle n'avait rien à perdre. Ça reste un match de tennis donc ça a été compliqué, je n'étais pas satisfaite. J'ai trouvé la solution et c'est le plus important."

L'avant dernier match de la journée voyait s'affronter Jules Marie et Grégoire Barrère. Le Caennais s'est imposé en deux sets (6-2, 7-6) après 1h18 de rencontre.

Pour la dernière opposition de la soirée, le Zénith de Caen a profité de la finale des 3e séries. Cyprien Voisvenel s'est rapidement imposé face à Jean-Pascal Segault (6-1, 6-2).

Le programme de la 2e journée

À partir de 17h30 :

1/4 de finale Hommes : Entrée en lice de Pablo Andùjar qui affrontera Jules Marie.

Finale du 3e Open Féminin : Aliaksandra Sasnovich – Caroline Garcia

À partir de 21h :

1/4 de finale Hommes : Entrée en lice de Pierre-Hugues Herbert qui affrontera Mathias Bourgue.