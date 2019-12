L1: Marseille inarrêtable, Saint-Etienne de nouveau en panne

Mené à la pause, l'OM a redressé la situation en seconde période pour signer une sixième victoire consécutive en Championnat, sa meilleure série depuis août-octobre 2014 d'après le statisticien Opta.

A deux journées de la trêve hivernale, l'équipe de l'omniprésent Dimitri Payet a repoussé Lille à six longueurs. L'écart avec Bordeaux, concurrent direct pour les places qualificatives à la Ligue des champions, est désormais de huit points.

Plus anecdotique, l'OM a empêché son ennemi parisien d'obtenir dès dimanche soir le titre honorifique de "champion d'automne". Ce dernier ne devrait toutefois pas échapper longtemps au PSG, en tête de la L1 avec cinq unités d'avance et un match en retard.

Avant cette bouillante affiche au Vélodrome, Saint-Etienne avait trébuché à Reims (3-1) et manqué l'occasion de rejoindre les avant-postes, à l'inverse de Nantes revenu à la 6e place après sa courte victoire contre Dijon (1-0).

Le choc entre Marseille et Bordeaux a tenu toutes ses promesses dans un stade Vélodrome bouillant, théâtre d'une rencontre très disputée entre deux rivaux historiques du Championnat.

Mené sur un coup de canon du "titi" Yacine Adli (31e), Bordelais formé au PSG, l'OM a remis les pendules à l'heure sur une tête de Jordan Amavi, l'ancien pestiféré du Vélodrome qui a repris un corner de Dimitri Payet (48e), intenable une nouvelle fois.

Privé de son avant-centre Dario Benedetto, victime d'une contracture à une cuisse, l'équipe d'André Villas-Boas a ensuite fait la différence par Morgan Sanson (60e) et Nemanja Radonjic (90e+2), dont la frappe a été contrée par Aurélien Tchouaméni.

Classement ultra resserré

C'est un coup d'arrêt pour Bordeaux qui restait sur une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues (4 victoires et 2 nuls), avec pour finir un carton contre Nîmes (6-0) en milieu de semaine.

Les Girondins comptent désormais un point de moins que Rennes, autant que Nantes et un de plus que Lyon et Saint-Etienne. Viennent ensuite Reims, Montpellier, Monaco et Angers, à égalité dans ce classement ultra resserré.

A près de la moitié du championnat, seulement quatre points séparent le quatrième Rennes (27 pts) du treizième Nice (23 pts)!

Dans ce contexte, la mauvaise affaire du week-end revient à Saint-Etienne, refroidi à Auguste-Delaune.

Plus entreprenants, les Rémois ont marqué sur leur seul tir cadré en première période, d'un joli retourné acrobatique de Rémi Oudin (10e). Romain Hamouma a égalisé (59e) sept minutes après son entrée en jeu. Mais Boulaye Dia (68e) et Moussa Doumbia (90e+2) ont remis Reims devant.

Il s'agit de la seconde défaite de l'ère Claude Puel, arrivé début octobre dans le Forez. Et dimanche prochain, son équipe reçoit le leader Paris SG à Geoffroy-Guichard...

"On a manqué de ressources physiques en deuxième période pour maintenir l'emprise qu'on avait grâce au but. C'est dommage, on était bien revenu mais sur la totalité, Reims mérite sa victoire", a résumé l'entraîneur.

Les Rémois ont renoué avec une victoire qui les fuyait depuis le 19 octobre (1-0 contre Montpellier). Les voilà de retour dans la première moitié du classement, avec un match en retard à disputer le 15 janvier à Amiens.

L'équipe de David Guion a montré une nouvelle fois qu'elle était capable de faire tomber un "gros" du championnat. Depuis le début de saison, les Rémois ont gagné à Marseille, Paris et Rennes, tout en battant Lille à domicile.

De son côté, Nantes s'est offert une victoire tardive contre Dijon (1-0), un mal classé qui ne compte qu'un point d'avance sur Metz, en position de barragiste.

La domination des joueurs de Christian Gourcuff a fini par payer sur un tir du gauche de Ludovic Blas (73e), auteur d'un joli relais avec Simon.

jta/bm

Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Lille - Brest 1 - 0

Nîmes - Lyon 0 - 4

samedi

Montpellier - Paris SG 1 - 3

Monaco - Amiens 3 - 0

Nice - Metz 4 - 1

Strasbourg - Toulouse 4 - 2

Rennes - Angers 2 - 1

dimanche

Reims - Saint-Etienne 3 - 1

Nantes - Dijon 1 - 0

Marseille - Bordeaux 3 - 1

