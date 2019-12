Normandie. Grève à la SNCF : les prévisions du 7 décembre

Le Trafic ferroviaire est à nouveau très perturbé samedi 7 décembre en Normandie comme l'a annoncé la SNCF. À peine un dixième du trafic devrait être assuré, au troisième jour de grève entamée contre la future réforme des retraites.

Un dixième du trafic assuré

Sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg, deux allers-retours Paris-Caen sont prévus. Sur l'axe Paris Rouen-Le Havre un aller-retour prévu entre Paris-Rouen, Paris Rouen-Le Havre et Le Havre-Rouen. Sur l'axe Caen-Le Mans-Tours un seul aller-retour également prévu entre Caen et Alençon, de même entre Rouen et Dieppe.

À noter qu'aucun train ne circulera sur les axes Rouen-Elbeuf, Le Havre-Rolleville et Le Havre-Marseille (TGV), Paris-Granville et Caen-Rennes. Seulement sept cars de substitution devraient circuler sur les axes normands samedi 7 décembre.