Tennis de table. À mi-chemin, le SPO Rouen "ne fanfaronne pas"

La mi-saison approche, alors qu'il reste un match à jouer à Istres, mais Rouen est assuré de passer les fêtes dans son fauteuil de leader. L'occasion de prendre la température avec Stéphane Hucliez, le coach de l'équipe pro.

Comment analysez-vous ce début de saison ?

"On a eu un début très positif, on ne s'attendait pas à cela. Face à La Romagne et Angers, qui sont des grosses équipes, on a réussi à créer la surprise ce qui nous a donné un élan positif pour le reste des rencontres. Au classement, on est bon leader avec quatre points d'avance."

Vous parlez de surprise, du coup vous doutiez de votre place dans le classement ?

"On savait que cette saison allait être délicate car toutes les équipes sont très homogènes. Par exemple, le Champion de France en titre s'est fait battre par le dernier. Pour nous, c'est une très bonne année mais on garde les pieds sur terre et on prend match par match."

Quel joueur vous surprend le plus dans ce début de saison ?

"On a quatre très bons joueurs, Robert Gardos en tant que capitaine, avec Can Akkuzu et Alexandre Robinot, ils forment une équipe homogène et très solide. Jésus Cantero, en remplaçant, est aussi apte à jouer au pied levé ! Les deux Français ont répondu présent sur les gros matches, Can Akkuzu a réussi à battre Chen Tianyuan (n°9) et Alexandre Robinot bat aussi de très gros joueurs.

Can Akkuzu a huit victoires pour deux défaites, Robert Gardos a dix victoires pour trois défaites et Alexandre Robinot a six victoires pour deux défaites. Ils ont tous un pourcentage au-dessus de la moyenne, ce sont vraiment trois joueurs homogènes."

Du coup, vous avez dû revoir à la hausse vos ambitions ?

"On prend match par match, je ne fanfaronne pas et je ne veux pas parler de viser le titre. On continue comme on fait actuellement, on est bien parti et on va essayer de garder notre avance tout en restant solidaire au sein de l'équipe. Dans cette seconde partie de saison, on va recevoir cinq fois à domicile, ça sera donc un avantage pour nous d'être poussé par notre public."

Si la série se poursuit, vous envisagez d'investir la grande salle du Kindarena ?

C'est vrai que c'est une super salle pour de la Pro A !

"Avec nos résultats, on a énormément de spectateurs, on fait en moyenne 600 à 700 personnes. Le but de notre président est déjà de jouer à guichets fermés dans la salle 1 000. L'affluence devrait être à son comble lors des rencontres avec La Romagne ou Pontoise. Mais avant ça, on doit jouer le 14 janvier en déplacement face à Istres."