Caen. Trafic et outrages : quatre mois ferme

"Je ne sais pas pourquoi je suis jugé, je ne parle pas avec vous, je ferai appel de toute façon". Entendu en visioconférence par le tribunal de Caen, le prévenu, incarcéré à Rouen, se lève et quitte l'audience. Le ton est donné. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Abdharramane Wone, 19 ans, n'est pas très coopératif. Il est pourtant jugé, ce jeudi 5 décembre, pour trafic de cannabis, ecstasy et cocaïne et pour outrages à policiers. Interpellé à Caen, le 23 juillet dernier, en possession de 11 sachets de cannabis, on retrouve dans une cave, dont il détient la clé, la parfaite panoplie du trafiquant (cocaïne, ecstasy, balance, pistolet…). Il ne reconnaît que l'acquisition et la détention des produits. Pourtant, un voisin témoigne qu'il est présent avec un acolyte depuis quatre mois dans la cage d'escalier de l'immeuble pour trafiquer.

Insultes, menaces,

crachats

Au commissariat, il fera acte de rébellion : coups de pied, de poing, détérioration de matériel, outrages verbaux et crachats envers deux policiers. Si, à la personnalité du prévenu, on ajoute que le jugement du jour n'est "qu'un petit bout du dossier avant le gros pour lequel il est en détention provisoire" comme le précise la présidente, on ne peut s'étonner de la décision : quatre mois de prison ferme et dédommagement aux policiers à hauteur de 1 300 € chacun. En attendant la suite…