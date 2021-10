Saint-Etienne-du-Rouvray. Les Gilets jaunes ont retrouvé "leur" rond-point

Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de Gilets jaunes si déterminés sur le rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le jeudi 5 décembre, ils ont repris leur place forte. Celle sur laquelle ils se sont structurés depuis le 17 novembre 2018, début du mouvement. Objectif : mettre en place des barrages filtrants sur ce point névralgique de la circulation, particulièrement emprunté pour entrer dans Rouen le matin. Les plus motivés sont arrivés dès 5h. Et très vite, les barrages filtrants, faits de palettes enflammées pour certains, sont devenus bloquants.

Blocage ou manif ?

D'importants embouteillages se sont formés et une déviation a été mise en place pour ceux qui arrivaient de l'A13 par Oissel. Pour les autres, il a fallu s'armer de patience. Car les Gilets jaunes présents entendaient bien conduire l'action depuis "leur terrain", comme ils le disent eux-mêmes. Rassemblés en assemblée générale improvisée peu avant 9h, les militants discutaient de la stratégie à adopter. Rester sur le rond-point ? Rejoindre la manifestation du centre-ville de Rouen ? La police a décidé pour eux. Juste avant 9h, les gendarmes mobiles et les compagnies d'intervention avec le renfort de la BAC sont arrivés sur les lieux. Après sommations et devant le refus des Gilets jaunes de se disperser, les forces de l'ordre ont massivement utilisé les gaz lacrymogènes pour les disperser. Trois personnes ont été interpellées. Une fois les palettes qui bloquaient les routes dégagées, la circulation a pu reprendre. L'intervention n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le choix était fait. La plupart des Gilets jaunes ont rejoint la manifestation de centre-ville.