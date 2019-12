Rouen. Mobilisation massive contre la réforme des retraites

Les manifestants se sont eux-mêmes surpris par leur nombre. Le jeudi 5 décembre, ils étaient des milliers dans les rues de Rouen, à répondre à l'appel à la grève générale pour s'opposer au projet de réforme des retraites du gouvernement. Si, comme d'habitude, il y a un grand écart entre chiffres des autorités et des organisateurs, la police annonce tout de même 13 000 manifestants quand les syndicats en annoncent "entre 30 000 et 40 000". Dans les rangs, des profils très variés comme des retraités, des Gilets jaunes, des professeurs et même des pompiers, présents en nombre dans le cortège. "Il faut savoir que nous, on sur-cotise depuis le début de notre carrière pour partir cinq ans plus tôt, ça veut dire qu'on le paye, mais pour le moment on ne sait pas si cet avantage, on va pouvoir le garder", témoigne Bertrand, pompier professionnel.

Pour obtenir l'abandon de ce projet, différents syndicats appellent à la poursuite de la grève. Une assemblée intersyndicale prévue dans la soirée devrait définir leurs prochaines actions.