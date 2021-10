Rouen. Les aventures du prince Ahmed : un ciné-concert dès 6 ans !

La Cie rouennaise des amis de fantomus créée par le musicien multi-instrumentiste Nicolas Lelièvre et le chanteur Boule propose des ciné-concerts et des créations images-musique. Le Prince Ahmed est l'une de ses créations phares. Il nous transporte dans un monde onirique de prince et de princesse au Moyen-Orient. Nicolas nous parle de cette création tout à fait originale :

Pourquoi avoir choisi de mettre en musique ce film d'animation?

"Ce fut un nouveau défi pour nous car c'est le premier film d'animation adapté en ciné-concert au sein de la compagnie. Auparavant, nous n'avions mis en musique que des films muets. Il a été présenté au public en 2015 pour la première fois dans le cadre de Curieux printemps. En fait, ce film est le premier film d'animation long métrage de l'histoire du cinéma. Réalisé en 1926 par une femme, Lotte Reiniger, il est considéré comme le film pionnier du cinéma d'animation. Il est réalisé en papier découpé et c'est un travail vertigineux! En plus d'être inspiré des Contes des mille et une nuits, ce film représente pour nous un vrai terrain de jeu puisqu'il nous permet de confronter et de marier l'univers occidental et oriental. Nous avons donc composé une musique originale mêlant instruments traditionnels orientaux et musique électronique."

Comment recréer une partition sur une musique existante?

"Sur nos créations nous réinventons totalement l'environnement sonore des films. Même lorsqu'il s'agit d'un film 'sonore' ou parlant comme notre création sur Les Vacances de Mr Hulot de Jacques Tati. Nous respectons l'œuvre originale, que nous admirons toujours pour sa qualité et son intérêt cinématographique, mais nous en donnons notre propre vision, notre version. D'ailleurs on pourrait parler de 'concert-ciné' tout autant que de 'ciné-concert' car pour nous la partition musicale doit véritablement transporter les auditeurs dans un univers singulier. Même s'ils ont déjà vu le film ils le verront autrement et surtout l'entendront autrement. La musique, est absolument centrale. Le spectateur observe à la fois les instruments et le film."

Comment avez-vous collaboré avec Olivier Hue pour mettre en œuvre ce projet ?

"C'est vraiment un travail collectif d'improvisation et de composition. Pour écrire cette partition nous avons dû regarder à de nombreuses reprises le film pour trouver sa structure rythmique, inventer des 'leitmotivs', des thèmes musicaux qui serviront de repères à nos oreilles et à ceux des spectateurs. Olivier et moi sommes de 'vieux collaborateurs' nous avons travaillé ensemble pour de la musique de scène pour le théâtre, la danse ou pour des projets musicaux. Nous sommes partenaires actuellement dans Quattrophage, dans Fantomus bien sûr mais aussi dans le spectacle Réfugié.e.s en 9 lettres de la Spark cie. Depuis nos débuts avec Quattrophage, à la fac, dans les années 90, nous n'avons cessé d'apprendre ensemble et en travaillant aussi avec d'autres équipes chacun de notre côté bien évidemment. Nous partageons cet intérêt pour la musique expérimentale et la musique orientale."

Comment avez-vous fait le choix de l'instrumentarium ?

"Nous avons puisé dans nos malles aux trésors. Nous jouons de nombreux d'instruments : Olivier est spécialisé dans les instruments de la famille des cordes et moi dans les percussions, mais Olivier joue aussi de la flûte et de la clarinette et je joue des claviers…et puis, s'ajoute à cela une dimension électronique qui crée un univers particulier. Pour ce film ce qui nous a paru important c'est d'avoir une couleur orientale sans qu'elle soit purement traditionnelle. Nous sommes des musiciens d'ici qui ont étudié sérieusement les musiques de 'là-bas'. Nous avons donc utilisé nos connaissances pour amener un contrepoint au film : une création totale mais en restant toujours respectueux des sources, en mêlant toutes nos influences. On a recours au Tanbûr turc ottoman, au luth à long manche qu'il est rare d'entendre et qui a une sonorité véritablement envoûtante, et aussi à l'harmonium indien pour moi. Mais nous entendrons aussi la flûte japonaise, le luth Oud ou le Zarb d'Iran sont aussi des instruments qui ont des sonorités très belles et très particulières."

Pratique. Mercredi 18 décembre 2019 à 19 heures, salle Louis-Jouvet à Rouen. De 3 à 6€. Réservation au 02 35 98 45 05