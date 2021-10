Alençon. Nouvelles sœurs au sanctuaire

À Alençon, des sœurs brésiliennes vont remplacer les Petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui assuraient les visites du centre d'accueil Louis et Zélie Martin, la maison natale de Sainte Thérèse.

Les cinq sœurs actuelles étaient arrivées en 2008, dans ce qui était à l'époque "la maison natale de Sainte Thérèse", alors que des travaux y étaient entrepris pour son extension et pour l'accueil des pèlerins. Depuis, Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, ont été béatifiés et canonisés. Le nombre des pèlerins a très fortement augmenté. Les sœurs de cette communauté italienne ont accueilli le public des visiteurs de la maison durant presque 12 ans.

Mais Alençon étant leur seule implantation francophone, leur remplacement, devenu indispensable, était problématique. Une nouvelle communauté Brésilienne va donc arriver. Les Sœurs carmélites messagères de l'Esprit Saint sont déjà implantées en Europe depuis 15 ans, et sur trois sites en France. Leur vocation est d'être "insérées dans le monde pour l'amener au Christ". "Les deux premières sœurs arriveront en janvier", explique Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Séez, "elles seront accompagnées pendant quelques mois d'une sœur maîtrisant le français". D'abord pour découvrir le message de Louis et Zélie Martin, puis de leur fille Thérèse. La nouvelle communauté sera accueillie officiellement le 2 février, au cours d'une messe à 11 h en la basilique Notre-Dame d'Alençon. Auparavant, une messe d'action de grâce sera célébrée au même endroit le dimanche 5 janvier à 11 h, pour remercier les Petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.