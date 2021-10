Orne. Le feu chez les pompiers… ?

Le nombre des interventions des sapeurs pompiers dans l'Orne est en augmentation exponentielle : de 15 000 en 2015, leur nombre était de 21 000 en 2018. La faute au vieillissement de la population, à la diminution du nombre des médecins généralistes. Les pompiers sont de plus en plus sollicités pour des interventions qui ne relèvent pas de leurs missions initiales, mais auxquelles il leur faut malgré tout faire face.

L'Orne compte 1 200 pompiers volontaires qui sont encadrés par 60 pompiers professionnels. Ces derniers réclament une hausse de leurs effectifs. Déjà, ils sont allés plaider leur cause le 19 novembre auprès de la préfète de l'Orne, qui les a assurés de son soutien. Mais pour créer des postes, il faut les budgéter, et c'est Christophe de Balorre qui tient le cordon de la bourse, président du Conseil départemental et aussi président du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Les pompiers l'ont rencontré mercredi 4 décembre.

"Ça ne s'est pas bien passé", explique Vincent Douvenoult, délégué CFTC des pompiers, "il ne nous a pas entendus". Christophe de Balorre leur aurait expliqué que des efforts d'organisation doivent baisser le nombre des interventions. Bref, une fin de non-recevoir. Interrogé dès le mardi 3 décembre par Tendance Ouest, Christophe de Balorre nous avait exprimé cette même position, argumentant que "s'il y a bien une soixantaine de pompiers professionnels dans l'Orne, il y a aussi et surtout 1 200 volontaires…"

Les pompiers réfléchissent à une possible action de protestation lors de la cérémonie départementale de la Sainte-Barbe, à Sées, vendredi 6 décembre…