Rouen. Bonne table : un déjeuner sain à la Station service

Pas question de manger un sandwich triangle sur une table inconfortable d'aire d'autoroute quand on se rend au restaurant Station service, mais bien de s'offrir une vraie pause déjeuner. "Chiner beau et manger sain", le slogan de cette adresse de l'allée Eugène-Delacroix, résume parfaitement le lieu. Dans une décoration très chaleureuse, le client peut en effet faire le plein d'énergie au déjeuner ou pour une pause goûter, ou repartir avec de la décoration ou de la vaisselle, exposée le long des murs.

Des produits sains

et savoureux

Plutôt dans l'idée de contenter mon estomac, je m'installe sur une grande table partagée, et j'attaque la dégustation d'un bun, un sandwich très savoureux composé d'un pain moelleux, de bœuf froid et bien tendre, de pickles d'oignons rouges, de fêta, de laitue et d'une sauce légèrement relevée. Avec une petite salade bien assaisonnée, c'est un régal !

Pour le dessert, je me laisse guider et je choisis le crumble du jour. La pâte est bien croustillante et se marie très bien avec le chocolat fondu et de généreux morceaux de pommes et de poires. Là encore, c'est un sans-faute qui finit de combler mon appétit. Pour 17 €, cette formule plat et dessert saine et originale vaut bien le détour.

Pratique. 44-46 rue Eugène-Delacroix à Rouen. Tél. 02 32 08 66 43.