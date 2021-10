Rouen. Le réseau Astuce perturbé par la grève

Il y avait déjà la grève perlée, chaque jour pendant 55 minutes depuis fin septembre. Les complications devraient être plus importantes dans les transports rouennais pour la journée du jeudi 5 décembre. Comme de nombreux services, des conducteurs de bus du réseau Astuce ont répondu à l'appel à la grève générale. Pour assurer un service minimal, le transporteur a déjà fourni ses prévisions, avec des horaires resserrés le matin et le soir.

Teor

Sur les lignes principales, les bus circuleront de 6 h 30 à 19 h 30, mais avec des fréquences différentes. Il faudra prévoir 6 minutes entre chaque passage de T1, 8 minutes pour le T2, 12 minutes pour le T3 et 18 minutes pour le T4.

Métro

Sur les deux lignes de l'agglomération, Transdev prévoit en moyenne une rame toutes les cinq minutes, entre 6 h et 19 h 30.

Lignes Fast

Comme les Teor, les lignes Fast seront impactées, mais pas toutes de la même façon. Le F1 circulera toutes les 12 minutes entre 6 h 30 et 19 h 30, le F2 passera toutes les 9 minutes dans la même plage horaire, le F3 circulera toutes les 11 minutes entre 6 h 15 et 18 h 30, il y aura un F4 toutes les 25 minutes de 6 h 40 à 19 h et un F5 tous les quarts d'heure entre 6 h 30 et 19 h 10, selon les prévisions de Transdev, l'opérateur du réseau Astuce.

Autres lignes

Pour les autres lignes qui passent par le centre-ville, le réseau Astuce prévoit des passages toutes les 20 à 45 minutes de 6 h 30 à 19 h 30.

Lignes 30

Dans les lignes qui relient Rouen à d'autres villes, la ligne 30 est la plus impactée. Vers Caudebec et Le Trait, les bus suivants sont annulés : 07:25, 07:45, 08:10, 10:30, 11:30, 12:05, 13:30, 14:30, 15:25, 15:45, 16:05, 16:40, 16:50, 17:05, 17:20, 17:50, 18:05, 18:35, 18:50, 19:05, 19:30. De Caudebec vers Rouen, les bus suivants sont annulés : 06:15, 08:10, 08:35, 10:05, 12:10, 15:00, 15:45, 17:00, 17:30, 18:20. Enfin, du Trait vers Rouen, les bus suivants sont annulés : 06:40, 07:10, 07:30, 07:40, 08:40, 13:50, 16:10, 17:40, 17:00, 18:00.

Lignes scolaires

En ce qui concerne les lignes scolaires, une grosse partie d'entre elles ne circuleront pas pour la journée du 5 décembre : 302-305-301-311-312-313-314-315-330-331-335-340-341-343-350-351-360-361-362-363-364. 50 % du trafic sera assuré sur la ligne 332 et 71 % sur la ligne 303, selon les prévisions du réseau Astuce. Les autres lignes scolaires circuleront normalement.