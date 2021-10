Rouen. Les Dragons confirment à Gap

Mardi 3 décembre, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont confirmé leur bonne forme actuelle en enchaînant une quatrième victoire consécutive sur la glace des Rapaces de Gap, lors de la 24e journée de Synerglace Ligue Magnus. Score final 4-1.

Le match

Après la grosse prestation réalisée contre le leader Grenoble (victoire 5-2), les Jaunes et Noirs avaient à cœur de confirmer loin de leurs bases et après un premier tiers vierge de but, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient ouvrir la marque une première fois lors d'une pénalité différée bien conclue par le défenseur Kevin Dusseau juste avant la mi-match (1-0). Un powerplay redevenu efficace depuis quelques matches qui permettait aux Rouennais de doubler la mise à une minute de la fin du deuxième tiers, sur un but de Joris Bedin (2-0).

Avec cet avantage de deux buts, les Normands pouvaient voir venir et profitaient d'un rebond laissé par Ylonen pour prendre trois buts d'avance par Bastien Maia, après cinq minutes dans le troisième tiers. Une avance réduite par les Gapençais un peu plus tard par Julien Correia. La fin de match allait être tendue quand, à 6 contre 3, les Rapaces allaient marquer un but finalement refusé par la vidéo puisque le palet n'avait pas franchi la ligne complètement. Les Dragons allaient finalement tenir en infériorité avant de crucifier une dernière fois les Rapaces sur un but en cage vide de Joris Bedin.

La fiche

Rouen - Kevin Dusseau (en supériorité numérique) (Marc-Andre Thinel, Nicolas Deschamps) 9 : 12

Rouen - Joris Bedin (en supériorité numérique) (Mathieu Roy, Florian Chakiachvili) 18 : 58

Rouen - Bastien Maia (Kevin Dusseau, Nicolas Deschamps) 5 : 58

Gap - Julien Correia (Etienne Boutet) 13 : 10

Rouen - Joris Bedin (cage vide) (sans assists) 19 : 46

Prochain rendez-vous

Le classement reste inchangé pour les Dragons qui restent 4e avant de recevoir les Gothiques d'Amiens, vendredi 6 décembre, sur l'Ile Lacroix pour un nouveau choc.