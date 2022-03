Un nouveau X-MEN

Producteur de la saga depuis son arrivée au cinéma, Bryan Singer a officialisé la source d'inspiration du prochain film consacré aux X-Men. Dans un entretien à Ign.com, le cinéaste a confirmé que le scénario sera adapté de Days of Future Past. Cet arc narratif présente un futur où les mutants sont traqués par des robots géants appelés Sentinelles et envoyés dans des camps de concentration.

Matthew Vaughn reprendra les commandes de la réalisation, après X-Men : Le Commencement, considéré comme une réussite sur le plan critique et commercial. James McAvoy et Michael Fassbender seront de retour, pour jouer le Professeur Xavier et Magneto.

L'intrigue de X-Men : Days of Future Past laisse la porte ouverte aux retours d'acteurs vus dans la première trilogie, puisque le film fera des sauts dans le présent et le futur. Le tournage doit commencer en janvier 2013.