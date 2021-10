Seine-Maritime. Un face-à-face fait un mort et deux blessés graves

La collision a été terrible, lundi 2 décembre, vers 15 h, sur la D925 à Manéglise, sur l'axe Goderville-Le Havre (Seine-Maritime). Deux voitures se sont percutées en face-à-face. Dans la première, un homme de 51 ans a été tué sur le coup.

Deux blessés en état d'urgence absolue

Une femme de 50 ans, désincarcérée par les pompiers, a été transportée médicalisée par le SMUR, en état d'urgence absolue, vers l'hôpital Monod à Montivilliers. Dans le deuxième véhicule, un homme de 46 ans a aussi été désincarcéré et transporté d'urgence par l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile vers Monod. Un adolescent de 13 ans, plus légèrement touché, était déjà sorti à l'arrivée des secours. D'importants moyens des pompiers, du SMUR et de la gendarmerie ont été déployés. La circulation a été interrompue complètement dans les deux sens jusqu'au début d'après-midi.