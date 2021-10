Caen. Des étudiants étrangers en immersion totale dans des familles d'accueil

Elles s'appellent Katalin, Ruby et Millie, et sont originaires de Suisse et d'Australie. Ces jeunes lycéennes sont arrivées en France grâce à l'association World exchange program (WEP), qui leur permet d'être hébergées dans des familles françaises. Elles ont atterri à Caen avec l'idée d'améliorer leur français. "C'est plus simple d'apprendre en parlant la langue", explique Katalin. Mais c'est aussi pour apprendre la culture francophone qu'elles ont décidé de faire leurs bagages. "Je dois faire 50 minutes de bus matin et soir pour aller à l'école, poursuit-elle. En Suisse, c'est vraiment différent. Je fais dix minutes de vélo". Ruby, de son côté, a été "frappée par le nombre de fumeurs", et Millie, elle, par "le temps passé à l'école". Certains restent trois mois, d'autres restent six mois ou même une année. Juste le temps de savourer les spécialités du coin. "J'ai goûté tous les fromages. Je voulais comparer avec ceux de Suisse", s'amuse Katalin. Les familles, bénévoles, ont la possibilité de sélectionner le profil du jeune qu'elles vont héberger.