Football. Le CMS Oissel perdsur la pelouse d'Angers

Samedi 30 novembre, le CMS Oissel s'est incliné sur la plus petite des marges chez la réserve d'Angers 1-0 lors de la 13e journée de National 2. Un seul et unique but, intervenu en début de match, qui ne permet pas aux Bleus de rentrer avec les trois points de la victoire et qui les laisse à une inquiétante 15e place. Les Osseliens sont donc toujours relégables avant leur prochain match qui se jouera au stade Marcel-Billard.

Rendez-vous. Prochain match face à Saint-Malo samedi 14 décembre à 18 heures.