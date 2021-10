Rouen. Bonne table : le Café Augustin, place Jacques-Lelieur

Après un financement participatif réussi en début d'année avec plus de 3 500 euros recueillis, le Café Augustin a ouvert ses portes il y a quelques jours, à deux pas de la rue du Gros-Horloge. L'accueil des deux gérants est chaleureux, comme l'ambiance, qui recèle de petites surprises. Le concept de ce café-restaurant est plutôt simple : deux formules sont proposées pour le déjeuner. Je m'oriente vers la combinaison plat+dessert+jus de fruits maison à 16 euros. Des formules sont aussi possibles pour le petit-déjeuner ou le goûter.

Une cuisine maison

Je m'installe ainsi sur un espace surélevé, à l'ambiance très cosy, avec des tabourets en face de la vitrine qui donne sur la place. Je choisis un shakshuka, habile mélange oriental avec œuf, légumes et cheddar. Le tout est bien relevé par des épices et savoureux. Deux autres plats sont proposés à la carte, garantissant des produits frais et cuisinés le jour même. Pour accompagner mon déjeuner, j'opte pour un très bon jus "bianca" aux saveurs d'agrumes. Mon repas se termine par une généreuse part de moelleux au chocolat. Tout juste réchauffée et accompagnée par de la chantilly maison, le dessert est un pur délice. Le service est rapide, dans une très bonne ambiance. Une adresse à tester sans hésitation !

Pratique. 11 place Jacques-Lelieur à Rouen. Tél. 06 69 41 56 71