Caen. Le Skoda Kamiq, du sérieux avec gaieté

Après s'être dernièrement doté d'une gamme de SUV, grand Kodiaq début 2017 et compact Karoq fin 2017, Skoda vient de la compléter par l'entrée en scène du Kamiq, qui l'installe désormais dans la catégorie des SUV urbains, en plein boom. Sous un nom qui signifie "seconde peau" en langue inuit, il se donne les airs de "gros dur" de ses aînés, dans l'esprit des derniers développements stylistiques du constructeur de Mlada Boleslav, avenants et pétris de robustesse visuelle. Avec feux de jour, de position et de croisement à LED de série, rehaussés de clignotants dynamiques à défilement en haut de gamme Style.

Le grand jeu

à l'intérieur

Idem à l'intérieur, avec une planche de bord agréablement dessinée, fonctionnelle et avantageusement habillée de garnitures moussées. Et dès la troisième finition Business, accessible à tous et pas qu'aux flottes d'entreprise, le Kamiq sort le grand jeu en intégrant une instrumentation numérique couleur Digital Cockpit, avec affichage GPS et cinq présentations d'écran différentes à la clé.

Permanente via une carte eSIM, la connectivité, pilotée à partir d'un grand écran central couleur tactile - jusqu'à 9,2 pouces - et d'une interface de dernière génération MIB III, automatise dans sa meilleure formulation les mises à jour de la navigation GPS, fournit une assistance vocale (Laura) et permet des interactions avec un Smartphone (géolocalisation, état du véhicule, données de conduite, etc).

Un petit SUV agile

et maniable

Et une foule d'aides à la conduite sont disponibles. Cette modernité n'occulte en rien les fondamentaux de Skoda en matière de "praticité", présents au travers d'une vingtaine d'astuces "Simply Clever" – souvent exclusives – propres à faciliter la vie à bord, entonnoir intégré au bouchon du lave-glace, lampe torche et poubelle amovibles, parapluie logé dans une tranche de porte, etc. Au volant, le Kamiq "cœur de gamme" 1.0 TSI 116 ch cultive la douceur. Elle imprègne l'assistance de la direction, à peine affermie lorsqu'on engage le mode Sport, la manipulation de la boîte 6 vitesses et l'amortissement, confortable, y compris chaussé en 18 pouces.

Homogène sur toutes ses facettes, ce SUV urbain à vocation populaire, et positionné à ce titre au juste prix, amorce donc sa carrière sous les meilleures auspices. D'ailleurs, Skoda voit en lui son nouveau best-seller, rôle jusqu'alors assuré par la citadine Fabia.