Pour son 30e anniversaire, vendredi 29 novembre, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a organisé une journée avec diverses animations et échanges pour mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Des ateliers ludiques de 20 à 30 minutes ont été proposés sur de nombreux thèmes comme la sensibilisation aux premiers secours, la découverte du fonctionnement du scanner et IRM, en passant par le service maternité et une initiation au massage du bébé. Parmi les personnalités figurent le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius : "J'étais déjà présent au 20e anniversaire. Célébrer aujourd'hui ce 30e anniversaire c'est aussi rendre hommage au formidable travail réalisé par le personnel durant toutes ces années. Les améliorations sont spectaculaires. Aujourd'hui, c'est un centre hospitalier reconnu. La population ne s'imaginerait pas vivre sans lui". Didier Poillerat, directeur de l'hôpital depuis le début de l'année, a d'ailleurs souligné l'investissement des équipes.

"C'est le personnel compétent qui permet de faire de cet établissement un hôpital de qualité, au service de la population. L'hôpital fait partie de la société. Je veux que le CHI soit ouvert sur la ville. On doit faire connaître ce qu'on fait. Le passé, c'est bien. L'avenir, c'est encore mieux."