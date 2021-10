Handball (National 1). Caen s'offre Amiens

Les Vikings, 9e au coup d'envoi de ce match affrontaient les joueurs d'Amiens (Somme), 8e à seulement 2 unités des Normands ce dimanche 10 novembre à Caen. Match à enjeu car en cas de succès, les Caennais pouvaient recoller avec leurs adversaires du soir.

Le match

L'entame de match est très bonne côté Vikings. Ces derniers mènent rapidement au score sans encaisser de buts (4-0, 6'). Giedrius Morkunas est dans un grand jour et suite à une parade de grande classe, Maxime Langevin vient chatouiller la lucarne amiénoise (9-5, 16'). Les Caennais prennent le large ensuite grâce notamment à une défense très appliquée et une réussite aux tirs intéressante. Les locaux mènent 17 à 10 à la mi-temps.

Caen gère son avance

Au retour des vestiaires, les Vikings montrent de nouveau leur domination. Les joueurs d'Amiens peinent à se montrer dangereux. Les Normands mènent même de 10 buts (22-12, 40'). Amiens n'y est plus et se fait punir à chaque erreur. Caen gère sa fin de match en gardant son avance et sans se faire peur. Les hommes de Roch Bedos s'imposent 30 à 23.

La fiche du match

30-23 (17-10)

Caen : Morkunas (18 arrêts), Jacoby-Koaly (2 arrêts), Langevin (cap, 6), Rosier (3), Pleta (6), Guillous (1), Creteau (5), Alexandrine (1), Marescot, Fouga (1), Deschamps (1), Bouclet (3), Slassi (3)

Amiens : Shamrylo (13 arrêts), Amat (3 arrêts), Richard (cap, 3), Clay (3), Scattolari (3), Tatto, Bonin, Zirn, Tchinda (4), Verbraken, Legras, Prunie (4), Soudani, Devaux (6)

La réaction

Roch Bedos (entraîneur des Vikings) : "Cette victoire fait du bien, notre première mi-temps était cohérente. On avait une autre organisation défensive. C'est une belle réaction ce soir malgré la deuxième mi-temps où de temps en temps on s'est relâché à cause du score. On retient la victoire c'est le plus important. On reprend une série très positive et on termine l'année par une victoire à domicile en championnat. Il nous reste deux matchs, la Coupe de France qui va préparer le championnat."

Le prochain rendez-vous

Pour son prochain match, les Vikings auront rendez-vous avec la Coupe de France. Pour leur 1/16e de finale, les Normands joueront Billère, le dimanche 8 décembre (16h) à Caen. Le championnat reprendra le dimanche 15 décembre (16h), les Vikings se déplaceront à Angers dans le cadre de la 11e journée de N1.