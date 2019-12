Caen. Un marché de créateurs, made in France

Noël approche et trouver des idées de cadeaux n'est pas toujours très simple. Le bonheur se trouve peut-être au marché de créateurs Etsy Made in France. Ce week-end, plus d'une trentaine de créateurs et artisans exposent leurs biens au sein d'un monument historique classé de la ville de Caen, l'église Saint-Nicolas. Styliste, designer, sérigraphiste, céramiste, bijoutière, ébéniste, couturière, savonnière, coutelier, maroquinière, producteur de tisanes, brasseur… De nombreux talents et des savoir-faire uniques à venir découvrir.

Etsy, c'est quoi ?

Initialement Etsy est une plate-forme internationale de vente d'articles uniques et créatifs en ligne. Cet échange se réalise également lors de marchés de créateurs concrets, comme ce week-end à Caen.

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre à L'Église Saint-Nicolas, Caen. Gratuit.