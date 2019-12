Musique. Un groupe mythique du rap français de retour pour une date unique !

Formé dans les années 90, le groupe de rap marseillais a sorti son premier album, Block Party, en 2002 et a explosé dans toute la France. Soprano, Alonzo, Vincenzo et Sya Styles ont enchaîné les succès, mais la mort du DJ Sya Styles en 2015 a sonné le glas de leur aventure. Même si le groupe n'a jamais été dissous officiellement, Les Psy 4 de la rime se sont mis en pause et les trois artistes ont continué leurs carrières solo.

C'est donc une très bonne nouvelle pour les fans d'apprendre que les trois cousins seront sur scène en 2020, pour la première fois depuis six ans ! Ils seront au festival Marsatac le 27 juin 2020, au Parc Chanot de Marseille. La date est annoncée comme unique et la billetterie est déjà ouverte.