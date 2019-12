Caen. Basket (N1M) : Caen se replace en battant Tarbes-Lourdes

Après trois défaites dans son Palais des Sports, les Calvadosiens se devaient de renouer avec la victoire pour se relancer dans la course aux Playoffs de N1. C'est chose faite avec la victoire des Normands 84 à 72 contre les Occitans de Tarbes-Lourdes, même si cette différence s'est faite dans les dix dernières minutes. Les joueurs de Fabrice Courcier terminent positivement la phase aller et se replacent dans la course aux Playoffs, dans l'attente des autres résultats de cette treizième journée avec les matchs du samedi.

Le match :

Les deux premières périodes seront marquées par deux équipes qui vont rester proches l'une de l'autre au score, avec des Caennais qui vont mener au score la majeure partie du premier quart, qu'ils vont finir au coude-à-coude (18-17, 10'). Par la suite les défenses domineront les attaques pendant la majeure partie de la période, mais les Cébécistes rentreront aux vestiaires avec 3 points d'avance (34-31, 20').

Tournées vers l'attaque en deuxième mi-temps

Les deux équipes seront beaucoup plus entreprenantes sur les deux derniers quart-temps. Dans un premier temps, l'efficacité de cette prise d'initiative sera présente des deux côtés (61-57, 30'). Mais dans un second temps, les Pyrénéens ne réussiront pas à maintenir ce rythme, avec des fautes et une baisse de réussite aux shoots, et laisseront les Normands faire la différence (84-72, 40'). Le match a aussi été marqué par la première de Gide Noël sous ses nouvelles couleurs, où il aura su être le détonateur de l'équipe pendant les moments difficiles, et marquant 17 points en 21 minutes de jeu, deux jours après son arrivée à Caen.

Les réactions :

Gide Noël (pour sa première avec le CBC) : "Première victoire. C'est tout de même une victoire importante parce qu'on avait déjà perdu quatre fois à domicile cette saison. Le plus important c'était les deux points de la victoire."

La fiche technique :

Caen - Tarbes-Lourdes : 84-72 (18-17, 16-14, 27-26, 23-15). 2500 spectateurs

Caen : Départ : Acker 10, Thibedore 8, Pope 6, Remekun 4, Bangura 14. Banc : Pierard 10, Pfister 11, Noël 17, Rigaux 4. Non entré en jeu : Ingueza-Moussinga. Entr. : Fabrice Courcier

Tarbes : Départ : Loubaki 17, Claveau 9, Alliman 15, Thomas 3, Aygalenq 5. Banc : Dapina, Affo Mama 8, Incredule 6, Jubenot, Dimitrov 9. Entr. : Chris Chougaz

Les Cébécistes recevront La Rochelle vendredi 6 décembre à 20h.

