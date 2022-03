Montgardon Equitation sur le podium du championnat de France

Les Championnats de France Club sont, pour tous les cavaliers, la rencontre sportive la plus importante de l'année, c'est l'aboutissement d'une saison de concours réussie. Huit disciplines sont représentées avec 101 championnats club.

Douze cavaliers de Montgardon Equitation étaient qualifiés pour les championnats et participaient aux épreuves de dressage, CSO et CCE. De nombreux supporters sont venus les encourager. Lola Pillet ainsi que Clémence Lecaudey terminent dans le premier quart de leur le championnat respectif, CSO Club 2 minime et CSO Club 2 minime excellence. En CCE, Alexandre Lelaidier et Ribes des Coeuries remportent la médaille d'argent en club 2 jeune cavalier premium.

Le coach, Carol Hugenin souligne la formidable ambiance du championnat qui motivera les cavaliers du club pour la saison prochaine.

Le club est ouvert toute l'année et organise pendant les vacances des stages du débutant au confirmé.



