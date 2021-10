Fécamp. Inauguration de la rue piétonne

Ils avaient débuté en septembre 2018, les travaux de rénovation de la rue piétonne de Fécamp sont terminés. Son inauguration est prévue samedi 30 novembre. Il aura donc fallu un an pour donner un nouveau visage du centre-ville. Un visage plus moderne avec un mobilier urbain design et de la végétation.

Micro-trottoir, nouvelle rue piétonne Impossible de lire le son.

Inauguration

Samedi 30 novembre, la nouvelle rue piétonne de Fécamp sera inaugurée de 10 h à 18 h. Au programme : des déambulations des Grooms Cyclics (11 h, 14 h et 17 h), démonstration de zumba par Tonic Gym (14 h 15), concert du groupe fécampois Hajiro avec Art en Sort (15 h), inauguration officielle avec la maire Marie-Agnès Poussier-Winsback (18 h) et remise de cadeaux tout au long de la journée.

Une rue piétonne plus moderne. - Gilles Anthoine

Un concours de selfie dans la rue piétonne, à publier sur Instagram, est également organisé. #Fecamp