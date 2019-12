Cherbourg-en-Cotentin. Un Black Friday sous le signe de la solidarité

Ce vendredi 29 novembre 2019 s'annonce bien rempli pour les commerçants qui participent au Black Friday. Venu des États-Unis et du Canada, ce marathon de la consommation permet d'acheter des articles à prix réduit. Une aubaine à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais face à la concurrence de mastodontes comme Amazon, certains commerces indépendants ne s'y retrouvent pas. Karine Chevalier dirige le magasin JEUX M'amuse, au 34 rue du Commerce, à Cherbourg-en-Cotentin, qui fait partie du groupement des boutiques ludiques. Elle défend ardemment le commerce de proximité, et ne participera pas au Black Friday.

Écoutez pourquoi :

Avec le sourire, Karine prend toujours le temps de répondre aux souhaits de ses clients, curieux de découvrir de nouvelles pistes de jeu.

Karine Chevalier est la patronne de la boutique JEUX M'amuse au 34 rue du commerce, à Cherbourg, ouvert 7/7 jours du 2 au 24 décembre 2019 de 10h à 12h15 et de 14h15 à 19h. - Marthe Rousseau

Opération Solidarité Friday avec l'UCC

D'autres commerces ne sont pas "anti-Black Friday", mais comptent profiter de cette journée pour aider des associations locales. Pour la deuxième année consécutive, l'Union Cherbourg Commerces (UCC) organise l'opération Solidarité Friday.

Une quarantaine de commerçants reversent au moins 5 % du chiffre d'affaires du jour à deux associations : Femmes - La Belle Échappée, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, et La Chaudrée, qui offre des repas aux plus démunis. Florence Kwiatek est la présidente de l'UCC, elle présente l'opération.

Tous les commerces qui participent à l'opération sont identifiés sur Facebook, et repérables dans la rue grâce à l'affiche rose (photo ci-dessus). Cette année, une dizaine d'artistes ont proposé de faire don de leurs œuvres, dont le chiffre de vente sera reversé intégralement à l'UCC, qui ensuite le transmettra aux associations. L'année dernière, plus de 6 600 euros avaient été récoltés au total, aux bénéfices de La Chaudrée et de Conscience humanitaire.