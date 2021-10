Rouen. Cancre-là : un conte magique à découvrir

Spectacle créé en décembre 2018 grâce au soutien de la scène nationale le Volcan au Havre (Seine-Maritime), pour le festival jeune public, Cancre-là ! est un conte magique de Scorpène qui nous le présente.

Quelle est votre discipline ?

"Je pratique essentiellement la magie mentale. Il s'agit de créer des illusions pour l'esprit sans manipuler d'objets visibles et de mettre en doute le libre arbitre de chacun. Dans ce premier spectacle que je destine aux enfants, ma magie est plus visuelle. J'ai appris la magie en autodidacte, grâce aussi aux conseils éclairés d'autres amis magiciens. Or, la magie est le bon outil pour illustrer mon propos sur la réalité en général. Dans Cancre-là elle me permet de raconter mon histoire d'écolier."

Quelle est l'originalité du spectacle Cancre-là ?

"C'est un conte magique qui tente de redonner confiance à un enfant qui l'aurait déjà perdu. Il m'a été inspiré par mon expérience personnelle lors de mon passage de l'école primaire au collège. C'est un spectacle totalement autobiographique : toutes les anecdotes sont vraies. Je joue mon propre rôle, car je ne prétends pas être comédien, je reste moi-même sur scène."

Quelle est la part d'humour et de poésie dans ce spectacle ?

"J'ai l'ambition de faire de ce spectacle une expérience poétique. Quant à l'humour, Cancre-là est un spectacle truffé de jeux de mots, un détournement de la langue que j'affectionne particulièrement. La perception de l'humour dépend de chacun bien sûr, il y a surtout des effets de surprise, l'humour dépendra aussi des enfants qui me rejoindront sur scène car le spectacle est interactif."

Mardi 10 décembre 2019 à 19 heures, salle Louis Jouvet à Rouen. 6€. letincelle-rouen.fr