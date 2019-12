Seine-Maritime. Le Téléthon se prépare

85,8 millions d'euros en 2018 pour le Téléthon, soit six de moins qu'en 2017. La Seine-Maritime reste le plus important contributeur des départements normands (2,1 millions d'euros collectés) et "l'un des plus généreux de France", selon Georges Salinas, référent AFM pour l'est du département. Cette année encore, de nombreux événements se préparent pour récolter des dons contre ces maladies génétiques rares. Dans toute la région, 458 communes se mobilisent. En Seine-Maritime, un 3637 (numéro du Téléthon) géant et lumineux s'affichera sur les falaises d'Étretat. À Rouen, un stand est présent sur le marché de Noël, d'autres s'installeront place de la Pucelle tout le mois de décembre. Vendredi 6 et samedi 7 décembre, l'Espace du palais proposera de pédaler en relais pour l'association.

Guérir et aider

L'association tient à véhiculer un message d'espoir. Les traitements se développent contre les maladies rares et commencent à porter leurs fruits. "28 maladies font l'objet d'essais cliniques, explique Georges Salinas. Des thérapies géniques, cellulaires ou de pharmacologie. Il y a des améliorations." La présidente de l'AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, affirme que 40 maladies seront concernées par ces essais d'ici trois ans.