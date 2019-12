Darnétal. L'arnaqueuse : une comédie vitaminée à découvrir

L'humoriste Thom Trondel signe une pièce enjouée présentée sur la scène du théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal (Seine-Maritime). Deux comédiens se donnent la réplique : Julia Dorval et Thom Trondel lui-même. Il nous parle de cette comédie désopilante :

Quel est le sujet de L'Arnaqueuse ?

"C'est une comédie à mi-chemin entre Le Dîner de con et Pretty woman. Luc, un gentil naïf qui cherche l'amour fait appel à Clara, une love coach qui elle, cherche l'argent. Elle assure à ses clients un rendez-vous avec la femme de leur vie, mais c'est sa meilleure amie qu'elle embauche pour jouer le rôle de la femme idéale. Les rendez-vous sont surtaxés, l'amie se fait offrir des dîners aux restos, l'arnaque fonctionne jusqu'à ce que la complice fasse faux bond à la love coach qui doit alors trouver une parade."

Comment est née cette pièce ?

"C'est ma 4e pièce en tant qu'auteur. L'idée a germé lors d'un dîner entre amis. On se demandait quel type d'escroquerie on pourrait mettre en scène lorsqu'on a pensé à ces sites de rencontres qui garantissent l'amour moyennant monnaie. Même si les traits des deux personnages sont volontairement grossis, même s'il s'agit d'une caricature, la situation fait écho aux arnaques d'aujourd'hui. C'est en fait un sujet tout à fait intemporel qui assimile l'amour à un bien de consommation."

Comment avez-vous fait le casting de cette pièce ?

"Pendant un an, c'est Elza Pontonnier qui a joué le rôle de la love coach. Désormais elle prend en charge la mise en scène et c'est Julia Dorval a pris sa place : une actrice qu'on a pu voir à l'écran dans la série Scènes de ménages sur M6. Julia incarne donc Clara, une femme de caractère qui ne s'avoue jamais vaincue. Quant à moi je me glisse dans la peau de Luc, le pigeon qu'elle s'apprête à escroquer : il pratique le bilboquet, fabrique des portemanteaux et plane vraiment. C'est un personnage attachant qui n'a pas une once de méchanceté mais qui est également terriblement naïf : il tombe instantanément amoureux de la love coach dès qu'il la rencontre. L'efficacité de la pièce repose sur la confrontation de ces deux caractères diamétralement opposés. Cependant, même s'il s'agit d'une comédie, la pièce ouvre aussi sur une dimension plus poétique. Elle offre des moments de grâce et les personnages peuvent vraiment nous toucher."

Samedi 7 décembre 2019 à 20h30 au théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. De 12 à 16€. echodurobec.com