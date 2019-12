Forges-les-Eaux. Camille Lellouche en interview avant son spectacle

En tournée depuis trois ans, avec son one-woman-show Camille Lellouche en vrai, sur scène la youtubeuse, chante et s'accompagne au piano et à la guitare, danse et joue la comédie : un spectacle complet qui marque le passage des réseaux sociaux à la scène.

Pourriez-vous nous raconter vos premières scènes ?

"En 2012, j'ai joué dans mon premier film 'Grand Central', grâce auquel j'ai pu avoir l'opportunité de monter les marches du festival de Cannes. Tout a commencé sur les réseaux sociaux : j'ai été repérée sur le web et sur Instagram via de courtes vidéos humoristiques. En 2005, j'ai participé à The Voice et j'ai même décroché une place en demi-finale. Dans le même temps, j'ai posté ma première vidéo : la cousine de Kim Kardashian. Grâce à elle, j'ai fait le buzz. Et puis je suis montée sur scène, avec un premier one-woman-show, à Marseille d'abord puis en tournée et à Paris."

Quelles ont été vos sources d'inspiration pour les personnages féminins que vous incarnez ?

"Après mes études, j'ai travaillé dix ans dans la restauration, en tant que cheffe de rang, c'est là que j'ai rencontré la réalisatrice Rebecca Zlotowski qui m'a proposé un rôle au cinéma dans 'Grand Central'. Pendant cette période j'observais beaucoup les gens, les clients du restaurant, c'est ainsi que sont nés mes premiers personnages. J'ai servi des femmes de tous milieux pendant des années, je les ai observés, j'ai appris la comédie en faisant rire les clients en quelque sorte. Je tire mon inspiration de rencontres, souvent des personnes inconnues, croisées au restaurant ou dans la rue."

Qui sont les femmes de ce spectacle ?

"J'interprète une galerie de personnages dans ce spectacle : des femmes de milieux différents qui sont toutes confrontées à la solitude. Que ce soit la bobo, la michto, la comédienne, la cagole, la routière, ce sont des personnages féminins, drôles et touchants. Il y a un peu de moi dans chacune d'elles. J'ai énormément d'affection pour chacune de ses femmes, et particulièrement Ninette, la reine des tutos beauté dont les internautes raffolent, et la femme de Lenny : un personnage avec une vie dramatique. Parmi mes personnages, c'est cependant pour la femme de Lenny que j'ai le plus de tendresse : une femme battue, habitant le Nord et qui rêve d'être chanteuse. À travers elle, j'évoque les violences faites aux femmes, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Sur scène le rire permet de faire passer des messages."

