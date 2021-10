Caen. Inauguration de la venelle Sylvain-Gourbin

"Charismatique", "excellent professionnel", "toujours disponible", sont les mots des proches de Sylvain Gourbin, lors de l'inauguration mercredi 27 novembre 2019 d'une venelle à son nom, située près du foyer d'urgence pour hommes sans domicile fixe, Le Cap Horn. Famille, élus et SDF étaient présents pour rendre hommage à l'homme qui a créé la maraude à Caen.

"Depuis que je connais le projet de la ville de Caen de dédier une rue à Sylvain, je suis bouleversée, parce que je me suis replongée dans les souvenirs et tout ce qu'il a traversé", témoigne Marianne Baudot, la mère de Sylvain. Décédé en 2009, à l'âge de 41 ans, Sylvain Gourbin aura marqué les esprits. "On a travaillé ensemble, j'ai énormément de respect pour lui, il a fait tellement de choses pour les SDF. Chapeau bas à ce monsieur, c'est un grand homme", indique Daniel Dubosc, ancien président de l'association les Don Quichotte.

C'est la mère de Sylvain Gourbin, Marianne Baudot, qui a dévoilé le panneau au nom de son fils. - Charlotte Hautin

Peur de la nuit

Un honneur que Sylvain méritait pour sa mère, d'autant plus "qu'il avait peur de la nuit ! confie-t-elle. Mais il voulait maîtriser sa peur, être au service des autres et c'est tout à fait lui."