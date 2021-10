Ouistreham. Sur une mer agitée, ils luttent contre un incendie à bord d'un chalutier

C'est ce que redoutent le plus les marins : un incendie s'est déclaré vers 13 h 45 mercredi 27 novembre 2019, à bord du chalutier Schneivin's, basé à Dieppe (Seine-Maritime). Le navire était alors à une quinzaine de kilomètres des côtes, au nord-ouest de Ouistreham (Calvados), avec cinq hommes à son bord. D'importants moyens ont été dépêchés sur place : SNSM, patrouilleur Thémis de la Marine nationale, pompiers, hélicoptère Dragon 76…

Des rafales à 90 km/h

Le chalutier a été rapidement pris en remorque par un autre bateau, Le Granvillais, mais il a fallu plus de trois heures pour éteindre l'incendie, sur une mer déchaînée, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Il a fallu notamment treuiller trois pompiers du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados à bord, peu avant 16 h, via l'hélicoptère de la sécurité civile basé au Havre, pour prêter main-forte à l'équipage et à la SNSM. Les cinq marins ont finalement pu regagner la terre ferme avant 18 h, sains et saufs, tout comme ceux qui leur ont porté secours.