Alençon. Piratage: les entreprises sensibilisées à leur sécurité

Votre mission, si vous l'acceptez, est de réussir à ne pas vous faire pirater : pour sensibiliser les entrepreneurs de l'Orne, qui ne sont pas toujours très vigilants ou conscients des conséquences catastrophiques que cela peut avoir, mercredi 27 novembre 2019, la préfecture de l'Orne a organisé une matinée sur la sécurité économique.

Sécuriser une entreprise (autoentrepreneur, artisan, commerçant, PME, PMI), de la simple vigilance sur ce que ses dirigeants et salariés publient sur Facebook, aux arnaques aux virements bancaires via téléphone. Le contexte est doublement impactant, avec les tensions géopolitiques internationales qui favorisent la guerre économique. Mais aussi plus basiquement avec la transition numérique. Il convient donc de limiter les vulnérabilités et de protéger les systèmes d'information, "les risques sont nombreux", explique Corinne Mabrac, déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique (Disse) à l'échelle des trois départements de l'ex-Basse-Normandie :

"Dans l'Orne, certaines entreprises se sont récemment fait avoir", témoigne Pierre Minier, délégué de l'antenne alençonnaise de la Chambre de commerce et d'industrie Portes de Normandie :

"Il faut être très vigilant, notamment lorsque l'on travaille à l'étranger", témoigne Marcel Reynders, le directeur général de l'entreprise alençonnaise de chaudronnerie Goavec-Enginering :

Outre les hameçonnages, malwares, rançongiciels, il suffit parfois d'observer Linkedin ou Facebook pour apprendre des confidentialités sur nos entreprises (le chalutage). À Alençon, l'entreprise AZ-Network est très vigilante. Elle est spécialisée dans l'hébergement de données numériques de santé. Un domaine stratégique. Nicolas Even y est responsable de la sécurité des systèmes d'information (Rssi) :

Également dans le domaine de la santé, la protection des données numériques est également particulièrement sensible, notamment dans le milieu hospitalier. L'hôpital Charles Nicole de Rouen (Seine-Maritime) en a été récemment victime. Cent vingt hôpitaux en France ont été la cible d'attaques à l'été 2019. Nour Kadi est Rssi du centre hospitalier d'Alençon (CHIC), mais également pour le Groupement hospitalier territorial Orne-Perche-Saosnois :

Outre les conséquences financières pour une entreprise qui a subi un piratage, les conséquences sont également importantes pour l'image de marque de l'entreprise, qui s'en trouve écornée, ce qui peut amener ses clients à ne plus lui accorder leur confiance. La technique seule n'y peut rien. Il convient donc, pour les entreprises, de sensibiliser leurs salariés.