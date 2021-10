Ouistreham. Nelson Monfort présent pour le Téléthon

Nelson Monfort se rendra à Ouistreham, en direct pour France Télévisions pour les 30 heures du Téléthon de Ouistreham 2019. Le lancement de ce défi se fera le vendredi 6 décembre, à partir de 18 h 30. Pendant 30 heures, des pompiers issus de 12 casernes du Calvados et d'une de la Manche se relaieront jour et nuit, pour monter les 171 marches du phare. Le premier à s'élancer sera Thomas Dutheil, sapeur-pompier à Cherbourg, qui a gravi l'Everest en mai 2019. Deux villages Téléthon seront également installés, place du Général-de-Gaulle et au pied du phare, avec différentes activités. Les commerçants de la ville soutiennent également l'action, notamment avec des dons de la part des boulangeries, restaurants, cinéma, hôtels, supermarchés, etc.

Trois directs sont programmés le long du week-end ainsi que des rediffusions.