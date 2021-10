Calvados. Le feuilleton "Meurtre à..." en tournage

Avis de tournage dans le Calvados ! Le département sera le théâtre du prochain épisode du feuilleton "Meurtre à…", qui sera diffusé sur France 3 en 2021. Après Trouville, Beuvron-en-Auge ou la ferme pédagogique de Mezidon-Canon, c'est un bureau du tribunal de grande instance de Caen qui est occupé par l'équipe de "Meurtre à Pont-L'Évêque", mardi 26 novembre 2019. La société de production Nilaya doit aussi réaliser des prises de vues en extérieur, autour du tribunal, notamment mercredi 27 novembre.

La "joyeuse prison" utilisée

Vendredi, l'équipe de tournage investira Pont-L'Évêque, où elle doit rester trois semaines, jusqu'à la mi-décembre. Dans la commune, c'est notamment la place du tribunal, mais aussi "la joyeuse prison", qui serviront de décor.

La "Joyeuse prison" de Pont-L'Évêque sera utilisée pour le tournage. - Célia Caradec

L'ancienne maison d'arrêt, restée dans son jus depuis sa fermeture en 1952, a déjà fait l'objet de plusieurs tournages pour des documentaires ou des téléfilms. Un événement clé du scénario se déroulera dans ses murs. Des séquences sont aussi prévues dans une distillerie bien connue et chez des particuliers.

300 figurants mobilisés

Pont-L'Évêque avait été sollicitée il y a environ un an pour ce tournage. Tout s'est précipité ces dernières semaines, avec notamment le casting des figurants. Plus de 1 500 candidatures ont été enregistrées pour camper des gendarmes, des prisonniers, des agents pénitentiaires, des pêcheurs, des kitesurfeurs ou de simples passants. Côté casting, on retrouvera pour les rôles principaux Arnaud Binard, vu dans Section de recherches, Antoine Hamel qui a joué dans la série Agathe Koltès ou encore Elodie Franck, vue dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ils seront appuyés par les 300 figurants retenus pour cet épisode, dont le tournage doit s'achever au printemps 2020.