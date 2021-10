Inondations. Le phénomènecontinuera

Pluies diluviennes et inondations dans le Sud-Est le week-end dernier… Gironde et Puy-de-Dôme en vigilance orange cette semaine… Les phénomènes de crue s'aggravent. Selon le météorologue François Jobard, le réchauffement climatique les augmente.

Quatre morts

Météorologue lui aussi, Jean-Pierre Hameau ne croit pas que le changement de climat apporte du nouveau ; mais il met l'aggravation des pluies sur le compte de “masses d'air plus chaudes” : ce qui revient sensiblement au même. Toujours est-il que le volume de trois mois de pluie est tombé en 36 heures dans le Sud-Est, dévastant les maisons et causant la mort de quatre personnes dans le Var.

La ministre Élisabeth Borne souligne quant à elle que ces intempéries seront de plus en plus fréquentes et intenses.

Les maires de leur côté réagissent. Ainsi celui de Mandelieu-La Napoule dans les Alpes-Maritimes, Sébastien Leroy : sa commune est régulièrement inondée, et les aménagements de protection qu'il désire sont retardés par "les procédures réglementaires et administratives, trop contraignantes pour réagir rapidement.”