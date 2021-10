Lycée. Elle détourne plus de 143 000 euros

Les faits remontent au mois de mars dernier lorsque le proviseur du lycée Jean Rostand de Caen, Mr Sébastien Duval-Rocher décide de porter plainte contre X pour détournement de fonds publics. Arrivé depuis peu dans cet établissement scolaire, il avait remarqué qu'il manquait une somme d'environ 150 000 euros dans la comptabilité de l'établissement. Fonctionnaire catégorie A, la plus haute de la fonction publique, une agent comptable poursuit sa carrière au Lycée Jean Rostand à Caen. L'établissement est en réalité une agence comptable qui regroupe six autres établissements scolaires.

Vendre la maison pour rembourser ses dettes

Elle gère seule les remises en espèces, même le proviseur n'a pas les clefs du coffre. Après le licenciement de son mari, en 2010, elle contracte des crédits à la consommation. Dès 2013, elle puise dans les coffres, son mari à bout de droits de chômage. Une fois chef de service avec un logement de fonction au lycée Jean Rostand, elle pense vendre la maison dont elle est propriétaire dans la Manche afin de rembourser ses dettes, ce qu'elle n'arrive pas à faire. Elle continue de créer des faux comptes jusqu'au jour où une autre comptable récupère la clef du coffre. Or, surprise, il ne reste plus que 3 500 € en espèces le 8 février 2019. Ses méfaits découverts, elle est mise à pied à 63 ans et demande sa retraite. Elle est convoquée pour détournement de fonds publics le 14 novembre dernier au tribunal correctionnel de Caen. Entendu, son mari qui ne gérait pas les comptes pensait à des primes nouvelles. Le procureur estime qu'avec 3 500 € par mois, elle n'a aucune excuse. Au final, elle écope de 12 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans avec trois ans d'inéligibilité en tant que fonctionnaire. Elle remboursera 142 905,43 € et 1 500 € d'autres préjudices.