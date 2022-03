Météo : temps variable cette semaine en Basse-Normandie

Mardi 31 juillet :

Vous vous réveillerez sous la pluie si vous habitez dans le Nord Cotentin ou dans le Bessin. Pour le reste de la région, le soleil sera de sortie. Les moins frileux pouront profiter du petit-déjeuner sur la terrasse, car les températures seront comprises entre 17°C et 19°C.

Elles ne grimperont pas beaucoup dans l'après-midi. Elles atteindront 23°C sur une large partie de l'Orne, entre 21°C et 22°C dans le Calvados et entre 19°C et 23°C du Nord au Sud de la Manche. Les Bas-Normands qui s'étaient réveillés sous la pliue verront poindre les rayons du soleil.

Mercredi 1er août :

Le temps sera variable sur l'ensemble de la région, avec des risques plus importants d'averses sur la pointe nord du Cotentin. Côté températures, les Ornais seront les mieux lotis avec une maximale de 21°C dans le sud du département. Les Calvadosiens sont juste derrière avec 20°C. Les Manchois ferment la marche avec un maximum de 18°C dans le Sud.

L'après-midi, le temps aura tendance à se couvrir avec des petites averses qui toucheront l'ensemble de la région. La température maximale est attendue dans le nord-est de L'Orne avec 25°C. Le minimum est pour Cherbourg avec un petit 20°C. Il fera entre 21°C et 22°C dans le reste de la Manche et jusqu'à 24°C dans le centre du Calvados.

Jeudi 2 août :

Le soleil fera sa réapparition. Seuls le Coutançais, le sud-Manche et le Bessin devrait être touchés par de rares averses. Les températures s'échelonneront entre 17°C dans le nord Cotentin et 19°C dans l'Orne.

L'après-midi, les averses s'étendront au Calvados et au nord de l'Orne. Le reste de la région sera soumis à un temps variable. Côté thermomètre, le mercure grimpera jusqu'à 22°C dans la Manche et 23°C dans l'Orne ansi que dans le Calvados.