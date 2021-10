Seine-Maritime. C'est parti pour la 35e campagne d'hiver des Restos du cœur

Lancés par Coluche en 1985, les Restos du cœur lancent, mardi 26 novembre 2019, leur 35e campagne hivernale. Jusqu'au mois de mars 2020, des paniers-repas, des repas chaud ou encore des produits d'hygiène vont être mis à disposition des personnes qui en ont besoin.

Des bénéficiaires en hausse

Dans les 18 centres de la région rouennaise (Seine-Maritime), qui s'étend de Dieppe jusqu'à la Métropole de Rouen, en passant par le pays de Bray, ce sont plus de 13 000 bénéficiaires qui vont profiter de cette campagne d'hiver. "Il y a plus de fragilité dans les familles, note René Riquet, bénévole aux Restos du cœur. Et donc des femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, voire des jeunes qui sont mis à la porte de leurs familles." Ce sont ainsi 900 bénévoles qui sont mobilisés dans les 18 centres pour permettre la bonne tenue de cette campagne d'hiver, mais aussi de toutes les aides proposées tout au long de l'année au sein des Restos : aide à l'informatique, à la recherche d'un emploi ou encore soutien aux sans-abri.

L'association est ainsi à la recherche permanente de bénévoles. "On aura toujours besoin d'associations [...] puisqu'il y aura toujours des personnes en difficulté", souligne René Riquet. Il lance un appel à tous ceux qui ont un peu de temps à consacrer aux autres pour venir soutenir l'activité des Restos du cœur, qui augmente avec la période hivernale.