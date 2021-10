Fécamp. Exercice de lutte contre la pollution

Sous le pilotage de la préfecture de Seine-Maritime et de la Direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime, un exercice départemental de lutte contre une pollution est organisé à Fécamp mercredi 27 novembre 2019. L'opération nettoyage se déroule avec le concours de la Direction interrégionale de la mer Manche Est mer du Nord, de la ville de Fécamp et de la CCI Seine Estuaire.

⚠️ Avis aux #marins ! Le #port de #Fécamp sera fermé à la navigation pour un exercice Polmar le mercredi 2️⃣7️⃣ novembre de 9h à 18h ⛵️⚓️ pic.twitter.com/wwVonQMg2I — CCI Seine Estuaire (@cciseinestuaire) November 25, 2019

Cet exercice permettra de tester le dispositif de protection du port, en cas de pollution accidentelle des eaux, et de former une majorité de personnes susceptibles d'intervenir sur un chantier de nettoyage de polluant et de déployer du matériel de lutte. Le trafic maritime sera perturbé ainsi que la circulation tout autour du port. L'exercice se déroulera en présence du CEDRE (expert international en pollutions accidentelles des eaux).

L'opération est prévue pour durer de 8 heures à 17 heures.