Fécamp. Seine-Maritime : vaste simulation d'accident pour les secours à Fécamp

Le scénario : une grave collision sur la route entre un car et deux voitures, qui impliquerait une vingtaine de blessés. L'exercice permet de tester l'efficacité des équipes de secours face à une telle urgence. Une quarantaine de pompiers, trois équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du Havre (Seine-Maritime), une équipe du SMUR de Fécamp et la police municipale de la cité des Terre-neuvas sont mobilisées sur cette simulation.

Pousser le réalisme

Tout est mis en oeuvre pour que les équipes de secours se retrouvent face à la situation la plus crédible possible. Dès 18h, les véhicules sont mis en place sur la zone de l'accident par le garage du plateau de Senneville-sur-Fécamp (Seine-maritime) : un car couché sur la chaussée et deux véhicules légers accidentés. A 18h30, les fausses victimes ont rendez-vous pour le maquillage, "afin de pousser au maximum le réalisme", précise le Lieutenant David Levasseur de la caserne des pompiers de Fécamp.

Les équipes de secours, quant à elle, sont au courant qu'elles participent à un exercice sans en connaître le scénario. Les premiers engins sont appelés sur les lieux de l'accident vers 20h30. Très rapidement, selon la procédure, des renforts sont demandés, ce qui va bientôt mobiliser tout le personnel prévu dans le cadre de cet exercice.

Des perturbations pour la circulation

La circulation est évidemment perturbée pendant toute la durée de l'exercice sur la RD486 entre l'hôpital et la zone commerciale de Saint-Léonard, c'est-à-dire dès 18h, pour le début de la mise en scène, et jusqu'à environ minuit.

