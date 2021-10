Rouen. Chutes et accidents en Seine-Maritime à cause de la neige

L'activité des pompiers de Seine-Maritime a été un peu plus élevée que d'habitude dans la matinée de ce mardi 22 janvier 2019 en raison de la neige. Entre 6 heures et 10h30, ils ont réalisé une quinzaine d'interventions. Il s'agissait essentiellement d'accidents de la route sans gravité et de quelques chutes sur la voie publique.