"Les Beatles 50 ans de légende" le 5 septembre prochain

Christophe Butruille, écrivain, est un inconditionnel des Beatles. C'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre à l'occasion de leur cinquantième anniversaire, les Beatles ayant sorti leur premier 45 tours, Love Me Do, Le 5 octobre 1962.

Il rend hommage à leur répertoire varié, qui a su séduire plusieurs générations. Il évoque d'ailleurs la question de l'avenir des Beatles, cherche à savoir s'ils continueront à traverser le temps. D'après lui, l'engouement pour ce groupe ne cesse de croître, ce qu'il résume d'un vibrant : "les Beatles ont rendu le monde fou et 50 ans plus tard, il n'en est toujours pas tout à fait remis". Ce livre retrace l'histoire des Beatles à travers les membres du groupe et les moments forts de leur carrière. Ce qui devrait plaire aux plus grands fans de groupe mythique. (Les Beatles 50 ans de légende, de Christophe Butruille, Editions Bréal, 18,90€, parution le 5 septembre 2012)