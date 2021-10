Le premier single des Beatles "Love Me Do" a 50 ans

"C'est évidemment le premier single, mais plus important encore, c'est celui qui marque la volonté des membres du groupe de ne sortir que des chansons écrites par eux-mêmes", a expliqué à l'AFP Hamish MacBain, rédacteur en chef adjoint de NME, un magazine musical britannique.

Love Me Do, co-écrite par John Lennon et Paul McCartney et enregistrée en septembre 1962 aux studios Abbey Road de Londres, a en effet été choisie par le groupe au détriment d'une autre chanson écrite par l'auteur-compositeur britannique Adam Faith, qui avait les faveurs de leur producteur George Martin.

C'est néanmoins avec leur seconde chanson, Please Please Me qu'ils gagneront le premier rang du palmarès et pourront ainsi enregistrer leur premier album complet, sur lequel figure également Love Me Do.

Cet album, mis en vente le 22 mars 1963, trustera la tête du classement des meilleures ventes pendant sept mois et lancera la Beatlemania au Royaume-Uni.

Dès l'année suivante, l'engouement envahit progressivement toute l’Europe et devient mondial le 7 février 1964 quand les Quatre de Liverpool participent au Ed Sullivan Show, une émission de la télévision américaine.

Avec 73 millions de téléspectateurs, soit à peu près 40% de la population américaine, l'audience de l'émission surpasse celle du Super Bowl (la finale du championnat de football américain) et demeure l'une des émissions les plus regardées de tous les temps aux Etats-Unis.

Love Me Do devient numéro un des ventes de single aux Etats-Unis le 30 mai 1964.

Les Beatles surfent alors sur cette immense célébrité, enchaînant, à un rythme très soutenu, des tournées à travers le monde ainsi que l'écriture et l'enregistrement de cinq albums en deux ans, entre juillet 1964 et août 1966.

Mais fin 1966, la Beatlemania, qui rend parfois les concerts inaudibles du fait des cris des fans et s'accompagne de débordements, signe la fin des prestations scéniques du groupe qui se consacre dorénavant uniquement aux enregistrements en studio.

"Les concerts des Beatles n'ont plus rien à voir avec la musique. Ce sont de foutus rites tribaux", dit à l'époque John Lennon, selon The Beatles Anthology by the Beatles, publiée en 2000.

Le groupe crée alors cinq de ses 12 albums studio vendus en Grande-Bretagne, avant de se séparer en avril 1970.

Pour fêter le demi-siècle de Love Me Do, la ville de Liverpool organise un week-end de célébrations dont le point d'orgue a lieu vendredi midi avec la tentative d'entrer dans le livre Guinness des records avec l'interprétation de cette chanson par une chorale de plus de 897 personnes.

Des concerts vont également avoir lieu toute la journée de vendredi au Cavern Club reconstitué sur les lieux où les "Fab Four" se sont produits à près de 300 reprises entre février 1961 et août 1963.

BBC4 diffusera également un documentaire dimanche sur Love Me Do, avec un témoignage affirmant que le manager du groupe, Brian Epstein, a acheté 10.000 exemplaires du 45 tours pour stimuler les ventes.

Le site http://www.statisticbrain.com/ estime que les Beatles ont vendu plus de 2,3 milliards d'albums à travers le monde, en se basant sur les chiffres actualisés en juillet 2012 avec les données des maisons de disques.