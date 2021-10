Caen. Handball (N1) : Fin de série pour Caen à Sarrebourg

Le match

Le Caen Handball était en déplacement en Moselle ce samedi 23 novembre, dans le cadre du championnat de Ligue 1. Les Vikings 6èmes, affrontaient les joueurs de Sarrebourg 10èmes à deux points des Caennais. Un duel important pour les Normands qui pouvaient distancer leur adversaire du soir en cas de victoire ou se faire doubler au classement en cas de défaite. Les Normands se sont inclinés sur le score de 27 à 25. La série d'invincibilité se termine pour Caen face à Sarrebourg.

La fiche du match

27-25 (17-16)

Sarrebourg : V.Lagrange (15 arrêts), M.Page (1 arrêt), G.Canton (1 but), A.D'Hondt (1 but), S.Douchet (4 buts), L.Limouzin (6 buts), R.Milhavet (2 buts), D.Pogacnik , M.Postal (3 buts), C.Romero , C.Voegtlin, L.Weiss (6 buts)

Caen : J.Jacoby-Koaly (2 arrêts), G.Morkunas (11 arrêts), J.Allais (4 buts), F.Bouclet (2 buts), M.Creteau (2 buts), T.Ferron, M.Fouga (1 but), M.Langevin (cap, 3 buts), S.Pleta (5 buts), N.Slassi, D.Vujovic (5 buts), S-S.Alexandrine, E.Deschamps (1 but), A.Rosier (2 buts)

La réaction

Roch Bedos (entraîneur de Caen) : "On rentre difficilement dans le match. On prend 17 buts avant la pause. On n'était toutefois qu'à un but après le premier acte. Pour résumer : on pêche défensivement en première période et offensivement en deuxième. Ce qui avait fait notre force dernièrement c'était de mettre les ballons importants au fond, là ça n'a pas été le cas."

Le prochain rendez-vous

Pour la prochaine journée, le samedi 30 novembre (20h30), les Vikings recevront Amiens. Les deux équipes sont très poches au classement et ce match doit être l'occasion pour les Caennais de retrouver de la confiance et de s'écarter d'Amiens.