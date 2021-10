Cinéma. Un film sur Michael Jackson

Après Freddie Mercury, Elton John et prochainement David Bowie et les Bee Gees, c'est désormais au tour de Michael Jackson d'avoir le droit à son biopic.

C'est ce week-end que l'information à été révélée par le site Deadline a annoncé que Graham King (Aviator et Bohemian Rapsody) a obtenu les droits pour adapter la vie du King of Pop sur grand écran. C'est John Logan qui écrira le script (scénariste d'Aviator et de Gladiator).

Ils ont annoncé que la vie toute entière du chanteur serait abordée, de son enfance jusqu'à son décès en juin 2009. Ils ont aussi annoncé que ce biopic serait une version "non édulcorée" de la vie de l'artiste.

Aucun acteur pour le rôle principal ni date de sortie n'ont pour le moment été annoncés. On vous tiens au courant bien sûr !