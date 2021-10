Caen. À 22 ans, Mathilde veut devenir romancière

Une feuille blanche, quelques idées farfelues et une plume. Vous voilà tout de suite plongé dans l'univers de Mathilde. "Quand j'étais petite, je pliais des pages blanches pour faire des mini-livres" se souvient-elle. Passionnée par le chant, la danse et le théâtre, c'est finalement vers l'écriture qu'elle s'est tournée vers l'adolescence. À 14 ans, elle commence son premier roman du nom de Déchune. Il est tiré à 300 exemplaires l'année de sa majorité. Ça, ce n'est que le premier chapitre de son histoire.

Des romans

fantastiques

Déterminée et certaine qu'une porte peut s'ouvrir dans le domaine de l'écriture, Mathilde, alias "Julys Thild" lâche les études à l'âge de 16 ans. Elle tapote à toute heure sur son clavier, multiplie les lignes sur son document Word pour sortir trois autres romans en l'espace de quatre ans : Sacrifice, Capteur de rêves et le dernier, Nephilim, qui sortira ce vendredi 29 novembre. "J'aimerais bien en sortir un tous les ans. Généralement j'écris un bouquin pendant que je fais les corrections de l'autre". Toutes ces histoires sont surnaturelles et irréalistes."J'ai essayé une fois d'écrire de la romance, j'ai plus de mal. Mais là, pour le prochain, je me lance le défi d'écrire un thriller", raconte-t-elle. "J'ajoute quand même une touche de fantastique". À 22 ans, son objectif est clair : elle veut faire de l'écriture son métier, et ce, à temps complet. "Je souhaiterais aussi ouvrir ma propre maison d'édition car au-delà de l'écriture, il y a aussi toute la promotion du livre à faire".