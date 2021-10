Caen. Le Salon de l'étudiant fête ses trente ans

Vous ne savez pas quoi faire plus tard ? Vous souhaitez en savoir plus sur une formation ? La ville de Caen vous donne rendez-vous au parc des expositions les vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 pour la 30e édition du Salon de l'étudiant.

Des conférences au programme

Pendant deux jours, des professionnels, des institutionnels et même des étudiants pourront répondre à vos questions. Ce salon est ouvert aussi bien aux collégiens qu'aux lycéens, l'objectif étant d'enlever toute appréhension ou de répondre tout questionnement par rapport à son avenir depuis la mise en place de Parcoursup. Pour ce faire, les jeunes pourront échanger avec les différents établissements de l'enseignement supérieur, mais ils auront aussi l'occasion d'assister à un large programme de conférences. Poursuivre ses études après un bac pro, Étudier dans le domaine du social, Les métiers de l'informatique et du numérique seront, par exemple, des thèmes abordés.

De 9 h à 17 h, vendredi 6 et samedi 7 décembre, Parc-Expo, 1 rue Joseph-Philippon à Caen.